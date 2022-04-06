Президент России Владимир Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на Южную и Восточную Украину.

Об этом сообщают американские и западные официальные лица, передает CNN.

В частности, официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбассе.

Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил CNN, что до сих пор не ясно, каковы долгосрочные цели Путина.

США и их союзники готовятся к возможности того, что Путин попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только он выполнит свои задачи на Донбассе.

Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной в духе доброй воли и что эти переговоры — не более чем "дымовая завеса".

Ранее глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов рассказал, что в Киеве сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по военной и гражданской инфраструктуре войсками России.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.