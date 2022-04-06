В мэрии Киева подсчитали потери за дни войны, пока российская армия находилась под городом. Как сообщают в КГГА, в этот период погибли 89 мирных жителей, среди которых четверо детей. Ранения получили 398 жителей столицы, в том числе 20 детей.

"От вражеских ударов оккупанта с 24 февраля повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом. Также повреждения получили 11 административных зданий. Масштабы повреждений разные: большие, средние и незначительные", - сообщают в КГГА.

Также от действий российских оккупантов пострадали два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, в Кремле уход армии РФ из-под Киева назвали "жестом доброй воли" Путина.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.