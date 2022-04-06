Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отвод российских военных с территории Киевской области выполнен по приказу лично Владимира Путина, чтобы упростить переговоры между Россией и Украиной.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли", - сообщил чиновник.

По словам Пескова, в процессе диалога между Украиной и РФ могут быть приняты "серьезные решения", поэтому "президент Путин дал приказ войскам уйти из региона".

Напомним, сегодня, 6 апреля, Песков также опроверг заявления о том, что российские власти хотят убить украинского президента Владимира Зеленского.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал эти слова Пескова:

"Заявление о том, что Путин лично дал приказ на вывод российских войск из-под Киева интересна с точки зрения борьбы условных "партии мира" (выступают за договорённости с Украиной о прекращении огня) и "партии войны" (выступают за продолжение "спецоперации" и против ухода с уже захваченных территорий). "Партия войны" (в лице Кадырова и других) резко критиковала Пескова за слишком, по ее мнению, "миролюбивые" заявления пресс-секретаря Путина. Также она критиковала решение о выводе войск из Киевской области (особенно после Бучи) и рассуждала, что в Кремле и в окружении Путина сидят некие "предатели"", которые и приняли решение об отступлении от Киева. Песков своим заявлением о том, что приказ отдал лично Путин, очевидно, хочет эти разговоры пресечь. Впрочем, поток "зрады" это вряд ли уменьшит", - говорится в сообщении.

Подробнее о волне "зрады" в России мы писали здесь.

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