В среду, 6 апреля, запланировано девять эвакуационных поездов из Краматорска, Покровска и Лозовой.

Об этом в Фейсбуке сообщила Донецкая областная военная администрация.

Сообщается, что из Краматорска три поезда отправятся во Львов (в 13:00 и два - в 16:00), из Покровска два поезда - в Чоп (в 16:30) и в Черновцы (в 13:00).

Из Лозовой будут отправлены четыре поезда – в Ужгород, Хмельницкий, Одессу и Львов. Время отправки уточняется.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион. Позже с таким заявлением выступил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

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