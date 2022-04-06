Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало специальной военной операции РФ в Украине не было ошибкой.

Об этом спикер Кремля сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

У Пескова спросили, не совершила ли Российская Федерация историческую ошибку, вторгшись в Украину.

"Нет, мы убеждены, что это не ошибка", - ответил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, а его слова транслировали в переводе на французский.

Как писала "Страна", в том же интервью Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что российские власти хотят убить украинского президента Владимира Зеленского. "Нет, это неправда", - заявил представитель Кремля на соответствующий вопрос. По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы "Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия".

Также мы сообщали, что Песков назвал уход армии РФ из-под Киева "жестом доброй воли" Путина. Он объяснил, что отвод российских военных с территории Киевской области выполнен по приказу лично Владимира Путина, чтобы упростить переговоры между Россией и Украиной.