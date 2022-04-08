Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем отправились в Киев в рамках рабочего визита.

Об этом они сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

Вместе с ними едет и премьер-министра Словакии Эдуард Хегер. Сегодня они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в среду в Украину приезжал замгенсека ООН для обсуждения гуманитарного прекращения огня.

Также мы писали, что Папа Римский может приехать в Украину, но сомневается, стоит ли это делать во время войны.

Кроме того, сообщали о планах приехать в Киев канцлера Австрии Нехаммера.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.