В офисе австрийского канцлера Карла Нехаммера подтвердили намерение посетить Киев в ближайшие дни. Вчера об этом сообщил Владимир Зеленский.

Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

В ходе визита запланирована встреча Нехаммера с Зеленским.

Целью визита канцлера называют предоставление Украине дальнейшей гуманитарной и политической поддержки.

Немного позже сам Нехаммер официально подтвердил, что во время его разговора с Владимиром Зеленским была достигнута договоренность о его визите в Киев.

Как сообщалось ранее, также на этой неделе Киев посетят президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС.

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