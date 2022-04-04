Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Еврокомиссия на этой неделе планирует передать Украине опросник, который является необходимым этапом для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Мы ожидаем, что на этой неделе будут положительные новости относительно следующих шагов, которые должны быть для получения Украиной статуса кандидата", - заявила Стефанишина, уточнив, что речь идет именно об опроснике.

"Это будет нестандартный документ, меньший по объему. Ждем этого документа на этой неделе", - добавила вице-премьер.

Стефанишина отметила, что правительство в течение двух последних недель готовило проекты ответов на ожидаемый опросник, поэтому готово официально ответить за очень короткое время. Вице-премьер убеждена, что в ответ Еврокомиссия подтвердит статус кандидата для Украины

"Мы ожидаем, что до конца апреля Еврокомиссия завершит внутренние процедуры и подтвердит соответствие Украины критериям для получения статуса кандидата. Дальше – политическое решение о предоставлении Украине статуса кандидата", - подытожила вице-премьер.

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