Председатель Европейского парламента Роберта Метсола 1 апреля на встрече со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС "официально и быстро". Напомним, Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский Союз 28 марта.

Слова Метсолы приводит сайт парламента.

На встрече еврочиновница дала три обещания.

"Первое: мы признаем посягательство России на Украину, на ее свободу, на ее территорию как посягательство на целую Европу, на тот порядок, который мы имеем в мире. Второе: Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, и это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье: мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, потерпевшие сокрушительные удары со стороны агрессора. Финансовая, гуманитарная, военная помощь уже предоставляется, и будем продолжать это делать. Мы поможем беженцам, покинувшим свои дома. Они будут у нас как дома, до тех пор, пока не смогут вернуться на свою Родину", - сказала Метсола.

Стефанчук со своей стороны поблагодарил Метсолу и выразил надежду на усиление сотрудничества между парламентами.

Напомним, в ночь с 10 на 11 марта в Версале состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства Украины в Евросоюзе. По итогам саммита его участники одобрили декларацию, в которой сказано о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а вот о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС речь не идет.

"Страна" анализировала, насколько реальны перспективы Украины стать членом Евросоюза.