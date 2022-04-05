Страны Евросоюза продолжают массово высылать российских дипломатов после сообщений о массовых убийствах в Буче.

4 апреля о высылке дипломатов заявили Франция, Германия и Литва. Сегодня к этим странам присоединились:

Италия - 30 дипломатов (причина - "по соображениям безопасности"), пишет Голос Америки.

Швеция - 3 дипломата (за незаконную разведывательную деятельность);

Дания - 15 дипломатов (дипломатов обвинили в шпионаже);

Испания - 25 дипломатов.

Еще раньше Бельгия, Нидерланды, Чехия и Ирландия выслали десятки дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже.

Также из-за событий в Буче Евросоюз уже сегодня может ввести новый пакет санкций. Мы рассказывали, что в него может войти.

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