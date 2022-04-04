Германия на этой неделе примет решение о высылке "значительного числа" российских дипломатов. Из страны могут выслать до 100 сотрудников дипломатических представительств РФ. Об этом пишет газета Bild.

О планах властей Германии по высылке дипломатов РФ стало известно 1 апреля. По данным Süddeutsche Zeitung, сотрудников диппредставительств заподозрили в работе на российские спецслужбы. Ранее российских дипломатов решили выслать Нидерланды и Бельгия.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.