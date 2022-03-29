Нидерланды и Бельгия вышлют часть российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.

Об этом сообщили пресс-службы МИД Бельгии и Нидерландов.

"Посол России был вызван сегодня в МИД. Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки", - указано в сообщении МИД страны.

Выслать дипломатов решили из-за "информации от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующей о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность".

В этот же день о высылке 21 работника российского посольства сообщила Бельгия. Причина та же - подозрения в шпионаже или создании угрозы безопасности королевства. По словам главы внешнеполитического ведомства Бельгии Софи Вильмес, дипломатические каналы с Москвой при этом останутся открытыми.

Кроме того, 29 марта власти Ирландии уведомили посла РФ в Дублине о высылке четверых дипломатов, а Чехия приняла решение выдворить лишь одного работника российского посольства.

Напомним, 23 марта посол РФ в Польше Сергей Андреев получил в МИД республики ноты с требованиями выдворить 45 дипломатов по обвинению в шпионаже.

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