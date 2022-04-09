В субботу, 9 апреля, начался уже 45-й день войны Украины. Жители Луганской и Донецкой области продолжают эвакуироваться, пока не началось наступление российских войск на Донбасс.

В городах под Киевом разбирают завалы (Бородянска), проводят эксгумацию тел погибших (в Буче), восстанавливают инфраструктуру (Ирпень).

Также сегодня в некоторых украинских городах ввели продолжительный комендантский час: до понедельника 11 апреля нельзя появляться на улице жителям Одессы и Ирпеня.

Об итогах 44-го дня войны, ударах по Краматорску эвакуации из Донбасса и гуманитарной обстановке в стране читайте в нашем материале.

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Ниже хроника сегодняшнего дня. Материал обновляется.

9 апреля

7:30 Вышла утренняя сводка Генштаба ВСУ. Основное:

1. Идёт переброска танковых и десантно-штурмовых бригад из Беларуси, а также Курской и Брянской областей в направлении Белгородской и Воронежской областей РФ.

2. Под Изюмом противник наступал в направлении сел Бражковка и Суглинка.

3. Продолжаются попытки "ЛДНР" захватить Рубежное, Попасную и Нижнее (Луганская область), а также Новобахмутовку (к северу от Донецка).

4. Противник обстреливает села на криворожском направлении, и также Одесскую область ракетами из Крыма.

7:26 Минобороны Британии заявило, что Украине поставят ещё 800 противотанковых комплексов NLAW.

7:10 Генсек ООН назвал вчерашний удар по Краматорску грубым нарушением гуманитарных норм и прав человека. И призвал покарать виновных.

7:10 На подконтрольной Украине части Донбасса набирает обороты эвакуация населения. Жители Мирнограда (бывший Димитров) под Покровском (бывший Красноармейск) рассказали "Стране", что представители полиции и местных властей ходят по квартирам и настойчиво просят, чтобы люди уезжали. Главный аргумент: вопрос идет на считанные дни, а потом может быть уже поздно.