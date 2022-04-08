Путин уже хочет закончить войну, но перед этим в ближайшее время попытается добиться хоть какой-то победы на фронте. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Главная из забота сейчас, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-нибудь силовой позиции, им нужно хоть что-нибудь взять. Ну Мариуполь, зону ООС, хоть какую-то угрозу создать, потому что они не учли, что там где Путин - там победа и он не может себе позволить приехать тотально проиграв. А если он тотально проиграл, то виноват будет кто-нибудь другой. Я уверен, что в России вскроют какой-нибудь заговор генералов на 20", - говорит Арестович.

Он считает, что в Кремле сейчас "есть иллюзия, что они могут взять Мариуполь".

"Логика только одна - Путин никогда не может быть виноват, Путин - это сияющая вершина,всегда победа. Не будет победы в Украине, будет победа внутри России. В любом случае пока у них есть иллюзия прийти на мирное соглашение, которого они жаждут больше, чем мы, явиться с какой-нибудь промежуточной более укрепленной позицией, чем есть сейчас, когда они не достигли ни одной оперативной цели", - добавил Арестович.

Напомним, Арестович спрогнозировал в ближайшие 10 лет еще две-три войны с Россией.

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