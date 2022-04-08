Украину ждет еще 2-3 столкновения с РФ до 2032-2035 года. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, уточнив, что столкновения неизбежны, независимо от того, кто будет у власти в России.

"Это будет операция меньшего масштаба, чем сейчас, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, либо захвату Харькова, либо выходу на границы так называемых "Л/ДНР" в административных проекциях, которые они признали накануне войны", - говорит Арестович.

Напомним, на днях Арестович заявил, что Россия не будет второй раз пытаться захватить Киев.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.