Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который не верит в наступление России на Харьков, считает, что РФ не будет второй раз пытаться захватить украинскую столицу.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

"Это безумный план, который невозможно выполнить. Жителям столицы сейчас не очень угрожает опасность - не больше, чем в Виннице или Ивано-Франковске", - заявил Алексей Арестович.

Напомним, ВСУ заявили, что после наступления на Донбасс РФ попытается захватить Киев.

Также мы писали, что Кличко призвал киевлян не спешить домой.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.