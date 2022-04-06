Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что город продолжает жить в условиях военного положения. Но столица работает, оживляется частный бизнес. Открываются все больше кафе, магазинов, СТО, других частных предприятий. При этом Кличко призвал пока повременить с возвращением в столицу тех жителей, которые эвакуировались от военной угрозы. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Работают все системы жизнеобеспечения города, предприятия критической инфраструктуры. Коммунальные службы столицы приступили к весенней уборке и благоустройству города. Приводят в порядок парки, зеленые зоны, высаживают деревья и цветы. Убирают улицы", - рассказал Кличко.

Также мэр Киева призвал жителей столицы, которые ещё не вернулись в город, отложить такие планы из-за сохраняющейся угрозы обстрелов. Кличко надеется, что российские войска столицу оставили в покое, но нужно быть готовым "и к другим сценариям".

Ранее мы рассказывали, что на въезде в Киев образовались пробки из желающих вернуться в город после того, как российские оккупанты отступили от столицы. При этом киевляне едут домой вопреки призыву мэра Виталия Кличко не делать этого хотя бы до 10 апреля ради своей безопасности.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения от военных действий погибли 89 мирных жителей, среди которых четверо детей. Ранения получили 398 жителей столицы, в том числе 20 детей.