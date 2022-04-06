На въезде в Киев образовались пробки из желающих вернуться в город после того, как российские оккупанты отступили от столицы. При этом киевляне едут домой вопреки призыву мэра Виталия Кличко не делать этого хотя бы до 10 апреля ради своей безопасности.

Но многие хотят поскорее вернуться домой, чтобы не платить втридорога за жильё на Западной Украине или в Европе.

Напомним, что Россия на данный момент перебросила войска из Киевской области на Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.