Под Киевом задержали двух дончан за переписку в мессенджере и подписку на Скабееву
В Киевской области пограничники задержали двух человек, у которых нашли пророссийские сообщения в телефоне.
Об этом сообщается Фейсбуке Госпогранслужбы.
Как сказано в посте, 4 апреля на Киевщине пограничники остановили автомобиль уроженцев Донецка.
"У пары в мобильных телефонах правоохранители обнаружили переписку с частными лицами в поддержку российских оккупантов, которые ведут обстрелы по украинским позициям в Донецкой области", - сообщили в ведомстве.
Судя по фото экрана телефонов задержанных, их владельцы обвиняли ВСУ в обстрелах мирных жителей, а также хотели бы, чтобы украинских военных поскорее "выбили" из Авдеевки.
"Кроме того, о приверженности "русскому миру" красноречиво свидетельствует и ряд подписок, включая пропагандистку Скабееву и десяток других российских и пророссийских источников", - написали в Госпогранслужбе.
В службе сообщили, что после проведения фильтрационных мероприятий пограничники передали мужчину 1971 года рождения и женщину двумя годами младше сотрудникам СБУ.
Ранее "Страна" сообщала о задержании СБУ одесского журналиста Юрия Ткачева. Он с 19 марта находится в СИЗО.
5 апреля стало известно, что суд рассмотрит поданную им апелляцию. Ткачеву выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Его жена заявляет, что в ходе обыска Юрию подбросили взрывчатку.