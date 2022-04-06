В Киевской области пограничники задержали двух человек, у которых нашли пророссийские сообщения в телефоне.

Об этом сообщается Фейсбуке Госпогранслужбы.

Как сказано в посте, 4 апреля на Киевщине пограничники остановили автомобиль уроженцев Донецка.

"У пары в мобильных телефонах правоохранители обнаружили переписку с частными лицами в поддержку российских оккупантов, которые ведут обстрелы по украинским позициям в Донецкой области", - сообщили в ведомстве.

Судя по фото экрана телефонов задержанных, их владельцы обвиняли ВСУ в обстрелах мирных жителей, а также хотели бы, чтобы украинских военных поскорее "выбили" из Авдеевки.

"Кроме того, о приверженности "русскому миру" красноречиво свидетельствует и ряд подписок, включая пропагандистку Скабееву и десяток других российских и пророссийских источников", - написали в Госпогранслужбе.

В службе сообщили, что после проведения фильтрационных мероприятий пограничники передали мужчину 1971 года рождения и женщину двумя годами младше сотрудникам СБУ.

Ранее "Страна" сообщала о задержании СБУ одесского журналиста Юрия Ткачева. Он с 19 марта находится в СИЗО.

5 апреля стало известно, что суд рассмотрит поданную им апелляцию. Ткачеву выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Его жена заявляет, что в ходе обыска Юрию подбросили взрывчатку.