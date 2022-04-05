Одесский журналист Юрий Ткачев, который находится с 19 марта в СИЗО, ожидает рассмотрения апелляции по его делу.

Суд рассмотрит апелляционный иск в четверг. Как сообщила "Стране" жена Ткачева Оксана, защита будет просить смягчить меру пресечения - суд постановил содержать журналиста под стражей в СИЗО на 1 месяц с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

Ткачеву вручено подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами - в ходе обыска у него дома была обнаружена взрывчатка.

Сам журналист заявил, что ее подбросили во время обыска.

Возможности внести такой большой залог, чтобы Юрий вышел на свободу, у семьи нет.

"Адвокат сообщил мне, что апелляция назначена на четверг. Вчера был день рождения у Юрия. Первый, проведённый в заключении и, очень надеюсь, последний", - сказала "Стране" жена Ткачева.

Напомним, 19 марта в Одессе был задержан известный одесский журналист, главред сайта "Таймер" Юрий Ткачев. Его супруга Оксана рассказала "Стране", что утром 19 марта к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан.

Как выяснилось позже, Ткачеву, выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами (в ходе обыска была обнаружена взрывчатка; как заявляет жена Ткачева, взрывчатку подбросили). В рамках этого дела суд определил Ткачеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 1 месяц с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.