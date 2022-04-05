СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене. По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, речь идет о Геннадии Германе.

"У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя", - сообщает СБУ.

По данным СБУ, он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских, пленных, местах их содержания, о результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области.

Его задержали в рамках спецоперации. СБУ через подставное лицо передала ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ, а через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

Во время допроса, как сообщает СБУ, он признал свою преступную деятельность.

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