Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о военной ситуации на юге страны. Так, он не исключает, что Россия будет уходить из Херсонской области. Об этом Арестович сказал в интервью Татьяне Поповой.

Так, он отметил, что "сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов".

Советник призвал не быть чересчур оптимистичным:

"Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее. В Николаевской области вообще уже нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской", - добавил он.

Отметим, что Генштаб ВСУ сегодня утром сообщал, что россияне после штурма частично закрепились в Александровке на южнобугском направлении. Также поступают сообщения о том, что из Крыма в Херсонскую область идут подкрепления.

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