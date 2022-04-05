В сети появились кадры военной техники РФ, которая направляется из оккупированного Крыма в сторону Херсонской области.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свидетельства местных жителей в соцсетях.

"Большая колонна орков, примерно из 70 машин движется из Севастополя в сторону Херсонской области", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, 4 апреля колонну российской военной техники заметили на пути от Купянска к Изюму Харьковской области. Соответствующее видео появилось в харьковских телеграм-каналах. На кадрах видно передвижение техники с опознавательным знаком в виде буквы "Z".

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