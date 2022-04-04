Колонну российской военной техники заметили на пути от Купянска к Изюму Харьковской области. Соответствующее видео появилось в харьковских телеграм-каналах.

На кадрах видно передвижение техники с опознавательным знаком в виде буквы "Z".

По данным Генштаба ВСУ на 12:00 понедельника, 4 апреля, после отхода с севера Украины российские войска готовятся к наступлению на востоке. В частности, в районе Изюма готовятся к наступлению на Славянск и другие города севера Донецкой области.

Напомним, в Минобороны заявили, что в Украине сохраняются риск эскалации и угроза ракетных ударов по большим городам.

Также мы писали, что военный губернатор Донецкой области призвал всех гражданских покинуть регион. По его словам, есть большая вероятность, что ситуация в области будет усложняться.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.