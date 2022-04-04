Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что риск эскалации и угроза ракетных ударов по большим городам остается.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Маляр также заявила, что выход противника из Киевской, Черниговской и Сумской областей не означает его капитуляцию. По ее словам, противник концентрирует силы в других регионах, также происходит перегруппировка российских войск в Беларуси.

Сейчас высокая опасность сохраняется в Харькове и области, а также в Донецкой и Луганской областях, добавила Маляр.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что в РФ начали скрытую мобилизацию, в ходе которой планируют привлечь 60 тысяч солдат.

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