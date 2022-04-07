После наступления на Донбассе Россия намерена еще раз попытаться захватить Киев. В столице ловят диверсантов и сохраняется угроза ракетных обстрелов.

Об этом на брифинге заявил замруководителя штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич.

"Враг будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую область. После этого следует ожидать повторного наступления на столицу. Противник не отверг этой цели. Угроза пока существует", - сказал он.

Генерал также заявил, что сейчас в Киеве ситуация в целом напряженная и все еще существует угроза ракетных ударов.

Украинские военные увеличивают внешний круг обороны территории, во время зачистки районов ловят диверсантов, которые тоже представляют угрозу.

"В течение последних двух дней в Киеве общими действиями поймано 16 диверсионно-разведывательных групп. Провели зачистку одного района, поймали группу с датчиками, по которым приводятся ракеты", - сообщил Грузевич.

Также по Киеву сейчас поставлена задача расширение блокпостов, чтобы увеличить проезжую часть. Убирать совсем блокпосты и пропускной режим пока не планируют.

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О скором наступлении на Донбасс говорят все. При этом разведка Британии утверждает, что для этой цели у России нехватка солдат, они деморализованные и голодные.

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