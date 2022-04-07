Президент Украины Владимир Зеленский заявил, российская армия может пойти на Одессу и попытаться уничтожить ее так же, как и Мариуполь.

Об этом он сказал в ходе обращения к парламенту Греции.

"Для вас базовые вещи истории и самоопределения связаны с украинской землей. "Свобода или смерть" - эти слова отражают не только нашу борьбу, но и часть вашей идентичности, которая происходит из нашей Одессы, еще одного южного города Украины, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь", - заявил Зеленский.

Зеленский также заявил, что в Мариуполе остается около 100 тысяч человек, и нет ни единого здания без повреждений.

Напомним, Минобороны Украина ранее заявило, что Россия готовится захватить Харьков.

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