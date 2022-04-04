В результате вчерашнего удара РФ по территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе уничтожены резервуары с топливом, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.

Один человек госпитализирован в больницу с ранениями, погибших нет.

Также прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Мэр Труханов описал детали и последствия утреннего ракетного удара по Одессе.

Также мы сообщали, что Одесский припортовый завод законсервировали из-за угрозы удара.

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