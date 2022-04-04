Удар РФ по НПЗ в Одессе уничтожил резервуары с топливом и повредил здания и газовые коммуникации
В результате вчерашнего удара РФ по территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе уничтожены резервуары с топливом, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации.
Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.
Один человек госпитализирован в больницу с ранениями, погибших нет.
Также прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее Мэр Труханов описал детали и последствия утреннего ракетного удара по Одессе.
Также мы сообщали, что Одесский припортовый завод законсервировали из-за угрозы удара.
Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.
"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.
Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.