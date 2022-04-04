Одесский припортовый завод полностью законсервировали, а работников отправили в отпуск. В Одесской области в последние дни увеличивается количество обстрелов.

Об этом заявил мэр Южного Владимир Новацкий.

"Одесский припортовый завод и городской спортивный комплекс "Олимп" сейчас попали под консервацию. Сотрудники завода и спорткомплекса отправлены в бессрочные отпуска", – сообщил он.

Сейчас мэрия готовится к передаче спорткомплекса "Олимп" в собственность городской территориальной громады.

Напомним, еще 24 февраля Новацкий заявил, что войска РФ могут спровоцировать техногенную катастрофу, нанеся ракетный удар по припортовому заводу. В хранилищах завода есть аммиак.

А недавно Россия нанесла удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.

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