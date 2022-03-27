Командование ВВС Украины назвало два объекта, по которым во Львове ударили российские ракеты.

Это нефтебаза (о чем уже раньше сообщалось) и территория бронетанкового завода.

Кроме того, командование ВВС повторило вслед за Садовым и другими тезис о том, что российские ракеты на самом деле "летели в Байдена", который в это время выступал в Варшаве.

"Понятно почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", – говорится в сообщении.

Поэтому командование ВВС считает, что Украине нужно дать дополнительное оружие в виде современных ЗРК западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

"Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!" – призвали страны Запада в ВВС Украины.

Напомним, что губернатор Львовской области Козицкий заявил, что ракетные удары во Львове сегодня нанесли по складу топлива и оборонному объекту. Название оборонного объекта не разглашалось. В свою очередь, мэр Львова Садовой также не обнародовал информацию о том, в какой именно оборонный объект попали российские ракеты.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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