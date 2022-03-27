В ВВС Украины сообщили, что вторым объектом ракетной атаки во Львове стал бронетанковый завод

Командование ВВС Украины назвало два объекта, по которым во Львове ударили российские ракеты.

Это нефтебаза (о чем уже раньше сообщалось) и территория бронетанкового завода.

Кроме того, командование ВВС повторило вслед за Садовым и другими тезис о том, что российские ракеты на самом деле "летели в Байдена", который в это время выступал в Варшаве.

"Понятно почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", – говорится в сообщении.

Поэтому командование ВВС считает, что Украине нужно дать дополнительное оружие в виде современных ЗРК западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18.

"Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!" – призвали страны Запада в ВВС Украины.

В ВВС Украины рассказали, куда попали ракеты во Львове

Напомним, что губернатор Львовской области Козицкий заявил, что ракетные удары во Львове сегодня нанесли по складу топлива и оборонному объекту. Название оборонного объекта не разглашалось. В свою очередь, мэр Львова Садовой также не обнародовал информацию о том, в какой именно оборонный объект попали российские ракеты.

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