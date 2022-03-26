Губернатор Львовской области Козицкий заявил, что ракетные удары во Львове сегодня нанесли по складу топлива и оборонному объекту.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой на брифинге также рассказал о ракетных ударах по объектам Львова и об их последствиях:

Сегодняшними ударами по Львову агрессор "передает приветствие" находящемуся в Польше президенту Байдену.

Российскими войсками было нанесено по 2 удара по объектам критической инфраструктуры. Один из ударов попал в нефтебазу в жилом квартале Львова. Второй – по объекту оборонной структуры, который также находится в жилом массиве.

5 человек после первого удара обратились за помощью. Обошлось без погибших.

Вследствие удара объекты получили серьезные разрушения. На обоих объектах идет тушение пожара.

Из-за ударной волны в школе и садике выбиты окна.

Напомним, что в Офисе президента назвали российских военных варварами за ракетные удары по Львову.

Ранее мы писали, что Садовой подтвердил ракетный удар по территории в районе Львовского аэропорта.

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