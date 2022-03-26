В Офисе президента Украины отреагировали на сегодняшние ракетные удары по Львову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал за это российских военных варварами.

Напомним, сегодня по Львову было нанесено два массированных удара. Первый из них пришёлся, по предварительным данным, на нефтебазу. Куда пришелся второй удар пока не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что вечером в четверг, 24 марта, под Киевом в результате обстрела взорвалась нефтебаза.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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