В ночь на воскресенье, 20 марта, в городе Камянка-Бугская во Львовской области загорелась ратуша. Об этом сообщает мэрия города.

"Горит крыша здания Каменка-Бугского городского совета. Работает ГСЧС!" – говорится в сообщении.

Чуть позже чиновники уточнили, что возгорание удалось локализовать. Обстрел это или просто пожар - пока не сообщается.

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