Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины вместе со своими сотрудниками переместилась из Киева во Львов. Также во Львов вывезли материалы всех дел из Киева.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук в интервью "Украинским новостям".

Сейчас в основном работа сосредоточена на сохранении процессуальных сроков по делам, продлении мер пресечения", - сказал Грищук.

Как сообщалось раньше, руководители Национального антикоррупционного бюро расследований во главе с Артемом Сытником под охраной спецназа находятся во Львове.

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