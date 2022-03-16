Советник главы МВД Вадим Денисенко после историей с попыткой выезда из Украины экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, написал в Facebook большой пост о том, что некоторые известные украинские деятели и активисты залегли на дно или уехали из Киева на более безопасную Западную Украину.

В частности, он пишет о руководителях НАБУ, которые под охраной спецназа находятся во Львове.

"Не хочу много писать о больших тяготах руководителя НАБУ Артема Сытника, который вместе со своей правой рукой Калужанским (начальник подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский - Ред.) под охраной своего спецназа скрылись во Львове и, как говорится, меняет конспиративное (!) жилье пару раз в неделю", - пишет Денисенко.

Напомним, Рябошапка пытался выехать из Украины в Венгрию 14 марта. Он хотел пройти через КПП "Косино" на границе с Венгрией. Как основание отъезда он указал наличие трех детей, но поскольку с ним их не было, то украинские пограничники Рябошапку из страны не выпустили.

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