Во Львове нашлась кошка-беженка из Харькова, хозяева которой потеряли ее при эвакуации. Об этом сообщает "Сегодня".

Так, кошка по кличке Липучка потерялась на львовском вокзале, когда вместе с хозяевами уезжала из города. Через две недели ее подобрала местная волонтер, после чего разыскала владелицу. Женщина за это время успела добраться до Житомирской области.

Услышав, что ее любимица нашлась, хозяйка сразу за ней приехала.

"Из-под машины вышла кошка и она была настолько голодна, что когда увидела еду, бросилась и начала есть", - сказала львовянка Галина Мончак, которая нашла животное.

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