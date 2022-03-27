Высокоточными крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали зенитно-ракетные комплексы "Тор" и С-125.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Также в ведомстве подтвердили, что вчера нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего была уничтожена нефтебаза.

Удар был нанесен в то время, когда президент США Джо Байден находился с визитом в соседней Польше.

Напомним, что в ходе выступления в Варшаве на тему ситуации в Украине Байден заявил, что россияне - не враги американскому народу и должны понять схожесть войны РФ в Украине со Второй мировой войной.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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