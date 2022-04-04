Офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил, что вследствие ночного ракетного удара по Одессе намеченные противником цели не были поражены.

По его словам, есть повреждение нежилых зданий, но обошлось без пострадавших. Также Назаров заявил, что утром под обстрелом оказался Николаев.

Напомним, ночью очевидцы сообщали об обстреле города с моря.

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