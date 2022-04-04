Тернополь вечером в воскресенье, 3 апреля, впервые за время развязанной Россией войны в Украине подвергся вражескому ракетному удару. Около 22:20 российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

"Враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции... Прошу не публиковать фото и не распространять неофициальную информацию", - написал Труш.

Напомним, утром в понедельник, 4 апреля, войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

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