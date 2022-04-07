В Киеве на время военного положения запретили посещать леса.

Об этом сообщили в КГГА.

"Запрет введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий", - объяснили власти столицы.

Также остается в силе запрет сжигать сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Напомним, что 26 марта Зеленский продлил военное положение в Украине на 30 суток.

Отметим, что леса могут быть опасны еще и тем, что в Киевской области после войны осталось много неразорванных снарядов. Иногда в Киеве слышны звуки взрывов, которые являются последствием работ по разминированию.

Также напомним, что в освобожденной части Киевской области на неделю вводят комендантский час. В регионе усилили проверку авто.

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