Президент Украины Владимир Зеленский оборудовал свою ставку в секретном и хорошо защищённом бункере в Киеве. Этот секретный объект остался в Украине еще со времен СССР и рассчитан на выживаемость даже в условиях тотальной ядерной войны.

Об этом пишет издание "Украинская правда".

Вот, что о нем говорил экс-премьер Николай Азаров.

"Если речь о бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, подготовленный еще в советские времена бункер для работы высшего политического и военного руководства государства в условиях атомного нападения. Прямое попадание ядерной бомбы не нанесет никакого вреда людям в бункере", - рассказал Азаров.

Зеленский и его команда пользуются помещениями Офиса президента для встреч, интервью, брифингов, некоторых совещаний. Однако, по данным "Украинской правды", основная работа проходит именно в защищенных помещениях бункера.

Напомним, Зеленский назвал семь стран, готовых стать гарантами безопасности для Украины.

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