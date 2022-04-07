Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если бы украинцев предупредили о вторжении РФ, это вызвало бы массовый поток беженцев. По его словам, 10-12 миллионов беженцев полностью парализовали бы дороги и армия бы не прошла по ним.

"Это очень желанная ситуация для России. В этой ситуации мы бы проиграли войну и Левобережье. С Левого берега пошли бы на правый, 50 мостов были бы забиты, и единственный выход - танками давить граждан. И теперь вопрос - какое решение должно было быть принято. Замолчать или оставить параллизованную Украину, сдать Левобережье", - говорит Арестович.

По его словам, если бы изначально сообщили о войне, победить бы в ней не удалось. Это привело бы к массовой панике и политическим спекуляциям.

Напомним, война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.