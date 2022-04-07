Генпрокуратура арестовала 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Вагоны арестованы в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Установлено, что на территории Украины находятся вагоны, которые использовались при совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности, которые судом арестованы как орудие преступления. Решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доход государства", - говорится в сообщении.

Досудебным следствием занимается Бюро экономической безопасности.

Напомним, еще 15 марта "Укрзализныця" заявила о старте национализации 15 тысяч находящихся в Украине российских вагонов.

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