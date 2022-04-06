"Если бы пали Чернигов и Сумы, то Киеву бы пришлось очень скверно", - об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он написал в своем Telegram по итогам поездки по деоккупированным регионам.

По словам советника, если бы Чернигов и Сумы не выстояли, появилась бы вероятность, что российские войска разрезали бы пути сообщения по направлению Львов - Киев - Харьков.

"А это уже было бы не просто скверно, а почти конец", - сообщил Арестович.

Он также показал фото из разрушенных городов.

Фото: Telegram/Arestovich / Official

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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