Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в регионе.

Чаус заявил, что есть много запросов на возвращение жителей Чернигова в свои дома, этого делать пока не стоит. "Я понимаю желание каждого вернуться в город, но прошу это желание носить пока с собой в сердце", - сказал он в видеообращении.

Также Чаус добавил, что Чернигов будет отстроен, но на это нужно время.

Вместе с тем, по словам Чауса, сейчас самая большая проблема в городе - это коммуникации. "Чем меньше сейчас ресурсов будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы их восстановим", - говорит он.

Напомним, вчера Чаус заявил, что российские войска отошли от Чернигова и отходят из области.

Также сообщалось, что в Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины.

Кроме того, писали, что украинские пограничники подняли государственный флаг на границе в Черниговской области.

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