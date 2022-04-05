В Чернигове объяснили, почему уехавшим жителям города лучше не возвращаться домой
Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в регионе.
Чаус заявил, что есть много запросов на возвращение жителей Чернигова в свои дома, этого делать пока не стоит. "Я понимаю желание каждого вернуться в город, но прошу это желание носить пока с собой в сердце", - сказал он в видеообращении.
Также Чаус добавил, что Чернигов будет отстроен, но на это нужно время.
Вместе с тем, по словам Чауса, сейчас самая большая проблема в городе - это коммуникации. "Чем меньше сейчас ресурсов будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы их восстановим", - говорит он.
Напомним, вчера Чаус заявил, что российские войска отошли от Чернигова и отходят из области.
Также сообщалось, что в Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины.
Кроме того, писали, что украинские пограничники подняли государственный флаг на границе в Черниговской области.
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