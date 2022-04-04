Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что сегодня в Чернигов приехала гуманитарная помощь.

"Сегодня первый день, когда в город есть путь. К нам приехали продукты питания и лекарства. Горожане ещё не могут привыкнуть, что в Чернигове тихо, потому что это первые дни, когда нас не бомбят, и люди не понимают, как долго это продлится. Мы, понимая, что это может быть передышка, пытаемся запасти большое количество материалов для работы критической инфраструктуры, дальнейшей обороны и жизни города", — сказал Ломако.

По его словам, Чернигов потихоньку возвращается к жизни.

"Над городом летают вражеские самолёты, мы их слышим. Но город потихоньку возвращается к жизни. У нас есть большая необходимость в рабочих руках и материалах, чтобы возобновить электроснабжение", — сообщил Ломако.

Он добавил, что гордится горожанами, которые выдержали ужасные условия войны.

"Чернигов — город героев. Люди несмотря на постоянные обстрелы, продолжали лечить, печь хлеб и поддерживать жизнедеятельность города", — резюмировал Александр Ломако.

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