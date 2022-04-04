Украинские спасатели показали как пес Патрон помогает в разминировании освобожденных территорий Черниговской области.

"Помощник ГСЧС Украины продолжает помогать пиротехникам Черниговщины очищать земли от российских "подарков". Маленький пес напоминает о большой опасности взрывоопасных предметов и каждый раз унывает, когда кто-то не соблюдает правила. Поэтому будьте сознательны, смотрите под ноги и не расстраивайте Патрона", - говорится в сообщении МВД Украины.

Напомним, по данным Ассоциации саперов, в Украине сейчас заминирована примерно одна шестая часть территории.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.