Украина восстанавливает контроль над границей в Черниговской области.

Над военным городком Черниговского пограничного отряда подняли флаг Украины.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Чаус.

Напомним, в горсовете рассказали о ситуации в Чернигове и о том, как люди не могут привыкнуть к тишине.

Также мы писали, что в Чернигове восстановили дорожное сообщение с центром Украины.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.