Укрзализныця, несмотря на атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, продолжит эвакуацию из Донбасса. Об этом говорится в сообщении железнодорожного перевозчика в Telegram.

Вокзал Краматорская приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.

Со станции Покровск отправятся следующие пассажирские и электропоезда:

Покровск - Тернополь 10:00;

Покровск - Львов 12:00;

Покровск - Черновцы 13:00;

Покровск - Чоп 16:00;

Покровск - Пятихатки - Львов 12:30;

Покровск - Пятихатки - Львов 14:30.

Со станции Славянск:

№ 45 Славянск - Ужгород 12:30;

№ 273 Славянск - Черновцы 14:00;

№ 275 Славянск - Тернополь 15:00;

№ 277 Славянск - Львов 16:30.

Также со станции Славянск будут отправлены 2 электропоезда диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале.

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее вице-премьер Ирина Верещук Украины призвала жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность".

Также мы рассказывали, что губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что необходимости в эвакуации жителей города и области на данный момент нет.