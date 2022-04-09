Укрзализныця запустила эвакуационные маршруты из Славянска и Покровска - Список
Укрзализныця, несмотря на атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, продолжит эвакуацию из Донбасса. Об этом говорится в сообщении железнодорожного перевозчика в Telegram.
Вокзал Краматорская приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.
Со станции Покровск отправятся следующие пассажирские и электропоезда:
- Покровск - Тернополь 10:00;
- Покровск - Львов 12:00;
- Покровск - Черновцы 13:00;
- Покровск - Чоп 16:00;
- Покровск - Пятихатки - Львов 12:30;
- Покровск - Пятихатки - Львов 14:30.
Со станции Славянск:
- № 45 Славянск - Ужгород 12:30;
- № 273 Славянск - Черновцы 14:00;
- № 275 Славянск - Тернополь 15:00;
- № 277 Славянск - Львов 16:30.
Также со станции Славянск будут отправлены 2 электропоезда диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале.
Скриншот: Telegram/Укрзалізниця
Ранее вице-премьер Ирина Верещук Украины призвала жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность".
Также мы рассказывали, что губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что необходимости в эвакуации жителей города и области на данный момент нет.