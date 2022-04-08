Во время войны в Украине порядок оформления листка нетрудоспособности не изменился. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Порядок оформления листков нетрудоспособности не изменился. Вы в первую очередь обращаетесь за медицинской помощью, и, в случае наличия у вас временной нетрудоспособности, ваш лечащий врач формирует о таком факте соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. Следует заметить, что обязанность оформлять такие медицинские заключения возлагается непосредственно на лечащего врача", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавляют, что не обязательно отдельно обращаться к врачу первичной медпомощи для этого в случае, если медицинскую помощь оказывал врач-специалист. Также не обязательно подавать для этого декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

После формирования лечащим врачом соответствующего медицинского заключения он будет направлен в Электронный реестр листков нетрудоспособности.

В случае, если вы являетесь застрахованным лицом и включены в Реестр застрахованных лиц (то есть вами или вашим работодателем за вас выплачиваются соответствующие взносы), - в ЕРЛН сформируется листок нетрудоспособности.

Оформленный листок нетрудоспособности будет доступен вам и вашему работодателю.

Для незастрахованных больничные листы не формируются, а документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является оформленное врачом медицинское заключение.

Если ваш лечащий врач не имеет технической возможности оформить медицинское заключение в электронной системе здравоохранения, он может открыть вам больничный в бумажной форме.

Что касается получения выплат по больничным листам о нетрудоспособности и помощи по причине беременности и родов, то они также могут быть рассмотрены и осуществлены работодателем в установленном порядке.

В то же время такие выплаты можно получить, даже если работодатель не может обработать ваши документы и подать заявление-расчет по месту пребывания из-за боевых действий. Если ваше предприятие расположено на территории, где боевые действия не ведутся, а следовательно, отсутствуют преграды для формирования заявления-расчета, работодатель должен назначить вам помощь в определенные сроки, несмотря на военное положение. Для получения выплат непосредственно от Фонда социального страхования Украины необходимо обратиться в любое удобное для вас отделение Фонда.

Для оформления необходимы такие документы:

бумажный листок нетрудоспособности или номер е-больничного;

копии 1-4, 11-16 страниц паспорта или страницы с соответствующей информацией другого документа, удостоверяющего личность;

справка о присвоении РНУКПН (регистрационного номера карты налогоплательщика).

При наличии также подаются другие документы, подтверждающие право на льготы, размер заработной платы и пр. Справка о взятии на учет как внутренне перемещенного лица в этом случае не требуется, однако может быть предоставлена ​​при наличии.

Средства перечисляются на специально открытый текущий счет или личную банковскую карту.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.